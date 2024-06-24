«Хотелось руки ей целовать»: Дмитрий Губерниев о покойной Анне Дмитриевой

18-кратная чемпионка СССР по теннису скончалась на 84-м году жизни.

Легендарная советская теннисистка Анна Дмитриева сыграла огромную роль в карьере спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Об этом он рассказал в беседе с изданием Газета.ру.

«Каждый раз, когда я ее видел, мне хотелось ей руки целовать. <…> Ее можно назвать нашей мамой в профессии», — вспоминает 50-летний Губерниев.

Он сказал, что 18-кратная чемпионка СССР была «иконой комментаторского стиля» и выдающейся теннисисткой, которая сопровождала его всю спортивную жизнь. Губерниев с восхищением и любовью отмечает то, как она относилась к нему многие годы — с заботой и теплотой.

Спортивный комментатор признался, что она по сути открыла ему дорогу на федеральное телевидение. В конце 1990-х Дмитриева не взяла будущую звезду в редакцию телеканала, хотя Губерниев со всей силой стремился туда попасть.

Причем спортсменка создавала ее не одна, а вместе с Алексеем Бурковым. Теннисистка впоследствии объяснила будущему популярному комментатору, что она хотела увидеть его именно на — федеральном телеканале.

Легендарная советская теннисистка Анна Дмитриева скончалась в возрасте 83 лет в Москве. Она была далеко не только 18-кратной чемпионкой СССР, но и спортивным комментатором и журналистом.

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