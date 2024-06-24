Угроза уголовного дела нависла над Алишером Моргенштерном*

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Евгения Романова
Евгения Романова 88 0

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Моргенштерна*

Угроза уголовного дела нависла над Алишером Моргенштерном*

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Даже после второго привлечения к ответственности рэпер продолжал нарушать закон.

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении рэпера Алишера Моргенштерна*. Об этом пресс-служба надзорного ведомства сообщила в Telegram-канале.

Установлено, что артист в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако это не останавливало Моргенштерна продолжать публиковать в сети сообщения и материалы без соответствующей маркировки.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Моргенштерна по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

Следует отметить, что рэпер неоднократно публично выражал свою антироссийскую позицию. После начала спецоперации по защите Донбасса Моргенштерн перебрался жить за границу, откуда продолжает нелестно высказываться о Родине.

В оправдании и поддержке экстремистских действий был также уличен соратник Навального Леонид Волков**, который назвал преступников, организующих диверсии и акты саботажа, "смелыми люди".

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в отношении Моргенштерна зарегистрировали очередной протокол.

* — признан физлицом-иноагентом в России

** - признан в РФ экстремистом и террористом, 

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