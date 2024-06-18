В отношении Моргенштерна* зарегистрировали еще один протокол

На рэпера Алишера Моргенштерна* был зарегистрирован очередной административный протокол. Артисту вновь вменяют отсутствие маркировки «иноагент» в социальных сетях. Соответствующие материалы поступили в Савеловский районный суд.

До этого суд оштрафовал рэп-исполнителя на 40 и 50 тысяч рублей за выпуск материалов в соцсетях без маркировки «иноагента». Также он был оштрафован за непредоставление декларации о доходах и расходах в Минюст.

Стоит отметить, что за неоднократное нарушение закона о деятельности иноагентов артисту может грозить уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

Рэпер неоднократно публично выражал свою антироссийскую позицию. После начала спецоперации по защите Донбасса он перебрался жить за границу, откуда продолжает нелестно высказываться о Родине.

Ряд представителей либерального сообщества также позволяют себе подобные заявления. Например, бывший экономический советник ФБК** Владимир Милов* говорил в эфире на YouTube-канале, что заставит поддерживающих спецоперацию россиян «мыть туалеты бело-сине-красной тряпкой».

* — признан физлицом-иноагентов в РФ

** — включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России