Еще одно несчастье в королевской семье: сестра Карла III госпитализирована

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 83 0

У сестры Карла III Анны диагностировали сотрясение мозга

Еще одно несчастье в королевской семье: сестра Карла III госпитализирована

Фото: www.globallookpress.com / SelimSudheimer/face to face

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Чреда проблем в семье британских монархов не заканчивается.

Травму головы и сотрясение мозга диагностировали у сестры действующего короля Великобритании Карла III Анне. Издание The Guardian пишет, что незадолго до этого на нее напала лошадь.

Газета со ссылкой на источник сообщает, что Анна в данный момент находится под наблюдением врачей. Незначительные повреждения и сотрясение мозга, предположительно, Анна получила в парке Гаткомб в Глостершире, где находится ее поместье. Однако точную причину полученных травм медики не уточнили.

«Ее Королевское Высочество остается в больнице Саутмид, Бристоль, в качестве меры предосторожности для наблюдения, она полностью и быстро выздоровеет», — опубликовали сообщение представители Букингемского дворца.

Отмечается, что сам Карл III осведомлен о происшествии и пожелал Анне скорейшего выздоровления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие тайны королевской семьи всплыли наружу.

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
87.37
-0.59 94.08
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:16
Посольство США отреагировало на удар ВСУ по Севастополю: «Скорбим о потерях»
1:58
Умер бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов
1:37
«Баклажек 30 привез»: юный очевидец ЧП во Фрязине носил воду пожарным
1:16
Зафиксирован первый случай смерти от ботулизма после готового салата
0:58
Плохое предчувствие и странные улики: Панкратов-Черный о смерти Шукшина и Евстигнеева
0:38
Штаб Трампа заявил о «пытках» политика в тюрьме в 2023 году

Сейчас читают

Хабиб и Махачев выразили соболезнования пострадавшим в терактах
«Не хочется даже вспоминать»: жители Севастополя о том, как пережили атаку ВСУ
Страх, пробирающий до дрожи: японские фильмы ужасов, покорившие мир
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака