«Ожирение первой степени»: врач рассказала о похудении Михаила Галустяна

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 320 0

Диетолог Лазуренко: у Михаила Галустяна было ожирение первой степени

«Ожирение первой степени»: врач рассказала о похудении Михаила Галустяна

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Как комик смог взять себя в руки?

Знаменитый комик Михаил Галустян страдал от ожирения первой степени. Об этом рассказала эндокринолог Наталья Лазуренко.

«Михаил Галустян при росте 163 сантиметра совсем недавно весил 80 килограммов. Если посчитать его индекс массы тела, то получается он находился в ожирении первой степени», — объяснила врач в беседе с изданием «Страсти».

По ее словам, к такой ситуации Галустяна могли привести ненормированный график и переутомление. В таких условиях трудно следить за здоровым питанием. Диетолог заявила — для комика крайне важно оставаться энергичным и здоровым.

Эндокринолог рассказала, что привести себя в форму комик смог, вовремя предприняв меры. По ее словам, он начал следить за своей физической активностью. Также Михаил Галустян пересмотрел питание и, в итоге, похудел на 14 килограммов.

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