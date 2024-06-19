«Жратвой одержимы»: как звезды теряют здоровье в погоне за идеальным телом

Белоснежная улыбка, длинные волосы и, конечно же, стройное тело — такой представляют идеальную женщину режиссеры кассовых фильмов и кутюрье лучших модных домов. Нередко за глянцевой картинкой стоит далеко не радостная история. Звезды мирового уровня часто прибегают к пластическим операциям, изнуряющим диетам и таблеткам в борьбе с лишним весом.

На что готовы люди, чтобы попрощаться с килограммами? Чем опасны экстремальные похудения «к лету»? Как звезды шоу-бизнеса убивают свое здоровье популярными препаратами? Ответы на эти вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Чем опасны препараты для похудения

Впервые Дарью Кержакову, дочку известного российского футболиста, посетила мысль о похудении, когда мама привела ее на танцы. Там над девочкой начали подтрунивать за то, что она внешне не соответствовала другим детям.

«Первый раз я решила, что мне необходимо сбросить лишний вес, когда мне было 9 лет. <…> В седьмом классе я увидела, что я потолстела, я весила 67 килограммов. В восьмом я уже весила 54, а в девятом — 45 килограммов», — заявила девушка.

Позже Дарья увидела у мамы препараты и решила, что одним лишь голодом стройности ей не добиться.

«Я всегда у нее спрашивала, что она пьет, она никогда мне не говорила. А потом уже, когда мне было побольше лет, наверное, 13, я <…> начала пить мочегонные», — поделилась Кержакова.

В 15 лет девочка оказалась в клинике. Ее лечили и от маниакального желания худеть, и от наркотической зависимости. У Дарьи начали крошиться зубы и выпадать волосы. Девушка также боролась с заболеванием желудочно-кишечного тракта.

«Кишечник, он же сокращается у нормальных людей, а у меня он перестал сокращаться из-за того, что я пила слабительные. А слабительное стимулирует сами сокращения. И сейчас, когда я их не пью, он не сокращается сам», — отметила дочь футболиста.

Жертвой новомодного препарата для диабетиков едва не стала Дана Борисова. Телеведущая мечтала похудеть на 7 килограммов, но заработала лишь головокружение, тошноту и тремор рук. Опасное увлечение звезды медикаментами для потери лишнего веса прокомментировал пластический хирург Олег Баниж.

«В больших дозировках препарат может вызвать панкреатит, а в очень больших дозировках препарат может ввести пациента в гипогликмическую кому, когда сахар упадет настолько, что пациент войдет в кому, и тогда ему требуется уже скорая медицинская помощь», — заявил эксперт.

Несмотря на последствия, препарат, который назначают при диабете 2-го типа, недобросовестные диетологи выписывают тем, кто хочет быстро и без усилий сбросить вес. Инъекции стимулируют выработку инсулина, который, в свою очередь, снижает уровень глюкозы в крови и подавляет аппетит. В итоге килограммы действительно уходят, а вместе с ними — красота и здоровье.

«Пациент, который находится долгое время на этих инъекциях, он выглядит очень истощенно», — подчеркнул Баниж.

В чем секрет стройности Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова лишних килограммов не боится. Балерина призналась, что никогда не была у диетолога. По ее словам, достаточно осознавать потребности своего организма, чтобы быть в хорошей физической форме.

«Я себе врач и диетолог, потому что я знаю свой организм. Я знаю, что я не могу поесть перед тем, как пойти на репетицию. Я знаю, что я могу есть только после физической нагрузки», — заявила прима.

Волочкова рассказала, что оставаться стройной ей помогает танец. У артистки нет свободного времени, чтобы зацикливаться на еде, потому что днями напролет она посвящает себя искусству.

«Знаете, кто-то жратвой одержим, а я одержима творчеством», — отметила балерина.

Возраст — не помеха: как легко и эффективно похудеть после 40 лет

Творчество, судя по рациону балерины, заменяет ей и белки, и жиры, и углеводы. Рацион танцовщицы достаточно скудный и неразнообразный.

«Утром — вареное яйцо и вечером — салатные листья. Или наоборот: утром — бульон или суп овощной и вечером — два вареных яичка всмятку. Днем я не ем вообще, у меня и времени нет, и нет желания», — прокомментировала Волочкова.

Эксперты уверены, рано или поздно такое питание может привести к серьезным проблемам со здоровьем, ведь организм балерины ежедневно недополучает ряд важных макро- и микроэлементов.

Быстрое похудение: польза или вред

Врачи рекомендуют худеть под контролем специалистов и не заниматься самодеятельностью. Так поступила героиня сюжета Анастасия Раинская.

«Ни лицо, ни фигура меня не устраивали, и я поняла, что надо что-то делать», — заявила девушка.

Вместе со съемочной группой девушка отправилась к диетологу Асият Хачировой и призналась, что сама уже сбросила пять килограммов! Специалист с опаской отнеслась к этой новости и предупредила пациентку о том, что такое стремительное похудение для Раинской нормой не является.

«Анастасия, минус 5 килограммов в месяц — это очень большое количество килограммов для вашего организма», — прокомменировала Хачинова.

Если сбрасывать больше, есть опасность, что килограммы быстро вернутся, но это еще не самое страшное.

«В вашем случае такая резкая потеря массы тела может способствовать образованию, например, камней в желчном пузыре. Может закупориться проток желчный, и это экстренная операция по удалению желчного пузыря», — предостерегла пациентку диетолог.

Здоровая тарелка и золотые правила похудения

Чтобы постройнеть, необязательно отказываться от всех гастрономических радостей. Для здорового похудения диетологи вывели правило здоровой тарелки.

«Диаметр той тарелки, на которую вы кладете свою еду, должен быть равен длине ладони от запястья до кончика пальца. <…> То есть это такая нормальная столовая тарелка, на которую вы можете положить свою еду. Вы эту тарелку делите на три части. На половину тарелки вы кладете овощи или фрукты, на четверть тарелки вы кладете белковые продукты, и четверть тарелки должны занимать сложные углеводы», — поделилась Хачинова.

Вот еще несколько правил, которые помогут привести вес в норму:

Рекомендуется пить больше воды. Часто человек путает голод с жаждой. В итоге вместо стакана воды в ход идет пища.

Следует тщательно пережевывать еду. Медленное пережевывание помогает пищеварительной системе лучше усвоить съеденное.

Здоровый сон — залог похудения. Для сброса веса важна не только дневная активность, но и ночной отдых. Исследования доказывают, что недостаток сна влияет на регуляцию грелина и лептина, гормонов голода и сытости соответственно.