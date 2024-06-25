Влюбился? Похудевшего Галустяна заподозрили в новом романе

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 119 0

Психолог Миллер: резкая смена стиля Галустяна может быть связана с кризисом

Влюбился? Похудевшего Галустяна заподозрили в новом романе

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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За последнее время комик скинул 14 килограммов и заметно постарел.

Причиной резкого похудения и смены имиджа комика Михаила Галустяна может быть молодая любовница. Об этом врач психолог-сексолог Александра Миллер рассказала NEWS.ru

Юморист с начала 2023 года активно занялся своей фигурой. Он заметно похудел, осунулся, поседел и стал выглядеть значительно старее. На вопросы взволнованных поклонников Михаил лишь отшучивается. Эксперт уверена, что причин может быть только несколько: подготовка к новому проекту или появление пассии на фоне кризиса среднего возраста, ведь Галустяну в этом году исполнится 45 лет.

«У мужчины появляется энергия молодости. Он чувствует, что востребован, любим и желаем. Осознание того, что его хотят и любят, мотивирует на преображение. Романы играют немаловажную роль в таких преображениях», — отметила психолог.

Михаил также не выходит из спортзала, изнуряя себя тренировками. Сравнив его новые и старые фото, можно отметить, что сейчас он в одной из самых лучших форм за свою жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач рассказала о прежней физической форме Галустяна.

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