Заочный арест журналистки Маршенкуловой признан законным

Мосгорсуд признал законным решение о назначении заочного ареста в отношении феминистки и журналистки Залины Маршенкуловой. Ранее она обвинялась в оправдании теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Информацию об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Московский городской суд оставил постановление Перовского районного суда Москвы об избрании меры пресечения в отношении Маршенкуловой Залины Хамидовны без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — подчеркнули в пресс-службе.

Как отмечалось ранее, после появления на сайте Петровского суда отметки, что решение первой инстанции вступило в силу, Маршенкулова не стала обжаловать меру пресечения.

Однако позже стало известно о подаче жалобы по почте со стороны защиты журналистки. После процессуального срока обжалования, в электронной базе появилась соответствующая метка.

Маршенкулова обвиняется в рамках уголовного дела по статье (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) об оправдании терроризма. Причиной стали публикации в Telegram-канале, которые, по мнению правоохранителей, оправдывали теракт в отношении военкора Владлена Татарского. На данный момент феминистка и журналистка находится в Германии. На территории Российской Федерации она объявлена в розыск.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудница Sota Vision* Фаворская осталась в СИЗО по делу об экстремизме.

Ранее топ-менеджер ФБК Леонид Волков** выступил с благодарностью ВСУ за убийства российских солдат, а также сообщил, что «не испытывает никакой тоски» от сгоревших колонн российской военной техники. Сотрудницу Sota Vision Антонину Фаворскую обвиняют в поддержке его высказываний.

* — признано в России иноагентом и нежелательной организацией.

** — признан иноагентом и экстремистском, запрещен в России.

*** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ