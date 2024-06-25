Заочный арест журналистки Маршенкуловой признан законным

|
Никита Яблочкин
Никита Яблочкин 52 0

Феминистка обвиняется в публичном оправдании теракта, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский.

Заочный арест журналистки Маршенкуловой признан законным

Фото: Instagram*** / mayachok_antihrista

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мосгорсуд признал законным решение о назначении заочного ареста в отношении феминистки и журналистки Залины Маршенкуловой. Ранее она обвинялась в оправдании теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Информацию об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Московский городской суд оставил постановление Перовского районного суда Москвы об избрании меры пресечения в отношении Маршенкуловой Залины Хамидовны без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — подчеркнули в пресс-службе.

Как отмечалось ранее, после появления на сайте Петровского суда отметки, что решение первой инстанции вступило в силу, Маршенкулова не стала обжаловать меру пресечения.

Однако позже стало известно о подаче жалобы по почте со стороны защиты журналистки. После процессуального срока обжалования, в электронной базе появилась соответствующая метка.

Маршенкулова обвиняется в рамках уголовного дела по статье (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) об оправдании терроризма. Причиной стали публикации в Telegram-канале, которые, по мнению правоохранителей, оправдывали теракт в отношении военкора Владлена Татарского. На данный момент феминистка и журналистка находится в Германии. На территории Российской Федерации она объявлена в розыск.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудница Sota Vision* Фаворская осталась в СИЗО по делу об экстремизме.

Ранее топ-менеджер ФБК Леонид Волков** выступил с благодарностью ВСУ за убийства российских солдат, а также сообщил, что «не испытывает никакой тоски» от сгоревших колонн российской военной техники. Сотрудницу Sota Vision Антонину Фаворскую обвиняют в поддержке его высказываний.

* — признано в России иноагентом и нежелательной организацией.

** — признан иноагентом и экстремистском, запрещен в России.

*** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
87.28
-0.09 93.73
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:14
Секретное оружие: ученые выявили еще одно полезное свойство чеснока
1:56
«Приступ со всеми вытекающими»: маленький сын Саши Черно попал в реанимацию
1:34
«Планетный убийца»: астероид размером с Эверест приблизится к Земле
1:16
Десятки нарушений и неработающая сигнализация: что известно о пожаре во Фрязино
0:58
Эрдоган осудил теракт в Дагестане во время телефонного разговора с Путиным
0:36
«Надо рожать!» — Виктория Боня волнуется за Ольгу Бузову

Сейчас читают

«Врет!»: Алсу обвинила Анастасию Решетову в связи с ее бывшим мужем
Вечеринка мыльных пузырей в Казани обернулась трагедией
Угроза жизни: названы четыре главных симптома обезвоживания
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака