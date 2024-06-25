Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова

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Евгения Романова
Евгения Романова 93 0

С чем связан такой шаг?

Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на арест председателя Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Об этом сообщила пресс-служба МУС.

Отмечается, что им вменяется вина в якобы совершении военных преступлений на территории Украины. Причем содержание самих ордеров засекречено в целях защиты свидетелей.

В мае прокурор МУС Карима Ахмада Хана запросил ордеры на арест Биньямина Нетаньяху, премьера Израиля, а также министра обороны страны Йоава Галанта за «военные преступления и преступления против человечества». В его списке оказались и три лидера палестинского движения ХАМАС.

В офисе Нетаньяху назвали решение «кровавым наветом» и посчитали, что прокурор МУС безосновательно оклеветал Израиль и перешел красную черту в своих усилиях «юридической борьбы» против единственного еврейского государства и единственной демократии на Ближнем Востоке».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала артхаусом обещание США ввести санкции против МУС за преследование их союзников. Дипломат выступила на сессии «Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов» на полях ПМЭФ-2024.

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