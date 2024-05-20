МУС потребовал ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 35 0

Аналогичной меры будут добиваться в отношении трех лидеров палестинского движения ХАМАС.

МУС потребовал ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху

Фото: www.globallookpress.com / Marc Israel Sellem/JINI

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмада Хана потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом говорится в официальном заявлении.

Прокурор заявил о наличии доказательств того, что Нетаньяху и Галант должны понести уголовную ответственность за «военные преступления и преступления против человечества, совершенные на территории государства Палестина (в секторе Газа)». В заявлении уточняется, что речь идет о событиях «по крайней мере с 8 октября 2023 года».

Кроме того, за преступления на территории Израиля и Палестины МУС намерен требовать ордера на арест для трех лидеров палестинского движения ХАМАС — Яхьи Синвара, Мохаммеда Ибрагима Аль-Масри (Дейфа) и Исмаила Хании.

Хан между тем призвал немедленно освободить всех заложников, указав, что «это фундаментальное требование международного гуманитарного права».

Ранее 5-tv.ru писал, что переговоры по обмену пленными между ХАМАС и Израилем приостановлены из-за условия стран-посредников о прекращении огня.

По информации СМИ, Египет и Катар, как отмечается, потребовали окончания конфликта на Ближнем Востоке, однако понимание термина «конец войны» сильно разнится у вовлеченных в переговоры сторон.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
18 мая
Стало известно о приостановке переговоров между Израилем и ХАМАС
11 мая
В Турции уличили Израиль в непризнании международного права
9 мая
Байден пообещал остановить поставки снарядов Израилю в случае вторжения в Рафах
8 мая
В ООН обвинили Израиль в нарушении международных норм по эвакуации в Газе
7 мая
Затаили дыхание: Израиль готовится к операции в Рафахе, несмотря на перемирие
7 мая
Рафах стал огромной ловушкой для миллиона беженцев из-за действий ЦАХАЛ
7 мая
Активисты устроили протесты против Израиля возле Met Gala в Нью-Йорке
6 мая
ХАМАС приняло предложение о прекращении огня в секторе Газа
3 мая
Турция приостановила всю торговлю с Израилем
2 мая
Небензя призвал провести расследование из-за массовых захоронений в Газе
+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
90.99
0.07 98.78
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:08
Суд Лондона дал возможность Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США
15:06
Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО по делу о мошенничестве
15:00
Путин обсудил с главой Кабардино-Балкарии развитие курорта «Эльбрус»
14:52
Прогрессивная шкала НДФЛ: кого коснутся налоговые изменения в России
14:49
Собянин: Московская неделя интерьера и дизайна побила рекорд по посещаемости
14:46
Вреден не только для фигуры: в майонезе может скрываться опасный паразит

Сейчас читают

«Укрэнерго»: отключения на Украине продлятся летом, осенью, зимой…
Одуванчик в меню: чем полезно это растение и как его есть
«Интересное совпадение»: кто может быть причастен к крушению вертолета с президентом Ирана
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео