МУС потребовал ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху
Аналогичной меры будут добиваться в отношении трех лидеров палестинского движения ХАМАС.
Фото: www.globallookpress.com / Marc Israel Sellem/JINI
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Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмада Хана потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом говорится в официальном заявлении.
Прокурор заявил о наличии доказательств того, что Нетаньяху и Галант должны понести уголовную ответственность за «военные преступления и преступления против человечества, совершенные на территории государства Палестина (в секторе Газа)». В заявлении уточняется, что речь идет о событиях «по крайней мере с 8 октября 2023 года».
Кроме того, за преступления на территории Израиля и Палестины МУС намерен требовать ордера на арест для трех лидеров палестинского движения ХАМАС — Яхьи Синвара, Мохаммеда Ибрагима Аль-Масри (Дейфа) и Исмаила Хании.
Хан между тем призвал немедленно освободить всех заложников, указав, что «это фундаментальное требование международного гуманитарного права».
Ранее 5-tv.ru писал, что переговоры по обмену пленными между ХАМАС и Израилем приостановлены из-за условия стран-посредников о прекращении огня.
По информации СМИ, Египет и Катар, как отмечается, потребовали окончания конфликта на Ближнем Востоке, однако понимание термина «конец войны» сильно разнится у вовлеченных в переговоры сторон.
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