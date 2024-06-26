«Приступ со всеми вытекающими»: маленький сын Саши Черно попал в реанимацию
Сын звезды «Дома-2» Саши Черно попал в реанимацию с эпилептическим припадком
Фото: Telegram / Александра Черно / sasha_cherno93
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Все произошло в день рождения звезды проекта «Дом-2».
Сына экс-звезды проекта «Дом-2» Саши Черно экстренно госпитализировали с эпилептическим припадком. Об этом знаменитость рассказала в личном блоге в социальных сетях.
Все произошло в день рождения Черно. По ее словам, у четырехлетнего Стефана пошла пена изо рта и начались приступы удушья.
«Все перепугались… Приступ со всеми вытекающими: с пеной изо рта, закатывающимися глазами, немеющими руками. Мы по первому зову приехали. Ранее Йося со Стефаном были в аквапарке, поэтому, скорее всего, сын подцепил какую-то инфекцию. И на фоне инфекции возникла эта история. Малышу сделали КТ — все хорошо», — рассказала знаменитость.
Сейчас малыш находится в реанимации под пристальным наблюдением врачей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал свежие подробности о состояния журналиста Отара Кушанашвили. Он по-прежнему находится в реанимации.
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