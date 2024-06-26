«Приступ со всеми вытекающими»: маленький сын Саши Черно попал в реанимацию

Все произошло в день рождения звезды проекта «Дом-2».

Сына экс-звезды проекта «Дом-2» Саши Черно экстренно госпитализировали с эпилептическим припадком. Об этом знаменитость рассказала в личном блоге в социальных сетях.

Все произошло в день рождения Черно. По ее словам, у четырехлетнего Стефана пошла пена изо рта и начались приступы удушья.

«Все перепугались… Приступ со всеми вытекающими: с пеной изо рта, закатывающимися глазами, немеющими руками. Мы по первому зову приехали. Ранее Йося со Стефаном были в аквапарке, поэтому, скорее всего, сын подцепил какую-то инфекцию. И на фоне инфекции возникла эта история. Малышу сделали КТ — все хорошо», — рассказала знаменитость.

Сейчас малыш находится в реанимации под пристальным наблюдением врачей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал свежие подробности о состояния журналиста Отара Кушанашвили. Он по-прежнему находится в реанимации.