Результаты биопсии: свежие подробности состояния Отара Кушанашвили
Журналисту Отару Кушанашвили сделали биопсию
Фото: Елена Никитченко / ТАСС
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Журналист по-прежнему находится в реанимации.
Журналисту Отару Кушанашвили сделали биопсию. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказал источник из близкого окружения.
У критика взяли во время хирургического вмешательства небольшой кусочек ткани для исследования на характер заболевания. Известно, что такой анализ часто проводят при подозрении на онкологию.
«Ждут результата биопсии. Будет к концу недели», — сообщил источник из близкого окружения.
Он также подтвердил, что Кушанашвили по-прежнему находится в реанимации.
Несколько дней назад журналиста госпитализировали в больницу для проведения экстренной операции. Отар жаловался на боли в области живота и сердца.
После проведения хирургического вмешательства, супруга Кушанашвили Ольга сообщила о том, что он находится в сознании и стабилен.
«Отар частично в сознании. Состояние стабильно. Больше пока ничего не могу сказать», — сказала Ольга в беседе с Teleprogramma.pro.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кушанашвили разнес Тутберидзе после ее заявлений про Валиеву
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