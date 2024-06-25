В России введут новые правила регистрации авто

Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла в третьем чтении проект закона, исключающий полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) из списка обязательных документов при регистрации авто.

Изменения вносятся в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации». Первое чтение документ об исключении ОСАГО из списка прошел еще осенью 2023 года, а второе — 18 июня 2024-го.

Автор инициативы — глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Он выступил за исключение ОСАГО из перечня обязательных документов при постановке авто на госучет и перерегистрации, связанной со сменой владельца.

Документ не только предусматривает отказ от «обязаловки» по ОСАГО, но и вместе с тем разрешает водителям снимать машину с учета сразу при продаже, хотя на данный момент это разрешается по истечении десяти дней после обращения в ведомство.

Расширяется и список оснований для отказа в регистрации авто. Так, основанием становится неуплата утилизационного сбора в установленный срок. Данный пункт проекта касается тех случаев, когда гражданин ввез машину в страну из-за границы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России предложили лишать прав за незаконную установку знака «инвалид» на авто. В проекте также говорится о наказании в виде выплаты штрафа. Конфискация авто тоже предусматривается.