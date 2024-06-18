ОСАГО исключат из списка обязательных документов при регистрации авто

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 115 0

Соответствующий законопроект прошел второе чтение в Госдуме.

ОСАГО исключат из списка обязательных документов при регистрации авто

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

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ОСАГО исключат из списка обязательных документов при регистрации машины. Законопроект сегодня, 18 июня, прошел второе чтение в Госдуме в ходе пленарного заседания.

ОСАГО, по сути, выступает страховым полисом. При ДТП он покрывает ущерб, нанесенный жизни, здоровью или имуществу потерпевших. Вместо владельца машины деньги выплатит страховая компания. В России на данный момент нет выбора, оформлять ОСАГО или нет: без действующего полиса все еще запрещено выезжать на дороги общего пользования, за нарушение предусмотрены штрафы. Однако вскоре полис может стать необязательным.

Так, изменения предлагается внести в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации». При этом первое чтение документ прошел в ноябре 2023 года. Автор законопроекта — глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев — выступил за исключение ОСАГО из перечня обязательных документов как при постановке транспорта на государственный учет, так и при регистрации, связанному со сменой владельца авто.

Кроме того, документом предлагается разрешить водителям снимать машину с учета сразу при продаже, а не через десять дней после обращения в ведомство.

Законопроект также расширяет список оснований для отказа в регистрации машины. Основанием в случае принятия документа может стать неуплата утилизационного сбора в установленный срок. Это касается тех случаев, когда гражданин ввез машину в страну из-за границы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у иностранных водителей, которые попадают в аварии в России и не имеют при этом полисов ОСАГО, предложено изымать машины. С такой идеей вышел на правительство Национальный автомобильный союз.

Общественники пояснили, что регулярно получают жалобы от россиян, пострадавших в ДТП с иностранцами без ОСАГО.

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