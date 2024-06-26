Общается с помощью жестов: последние новости о состоянии Кушанашвили

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 516 0

Отар Кушанашвили после операции не может говорить и общается с помощью жестов

Общается с помощью жестов: последние новости о состоянии Кушанашвили

Фото: Никитченко Елена / ТАСС

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У журналиста подозревают онкологию.

Журналист Отар Кушанашвили после проведенного хирургического вмешательства пока не в состоянии разговаривать, поэтому общается он с близкими и медицинским персоналом только пока при помощи взгляда и жестов, сообщило издание StarHit.ru.

После операции его перевели в одноместную палату. Там за его состоянием круглосуточно следят медики. Сейчас они оценивают его самочувствие как стабильное, но все еще тяжелое.

Кушанашвили пытались отключить от аппарата ИВЛ, но он почувствовал себя плохо, поэтому его снова подключили, признался источник из окружения журналиста.

Первые признаки недомогания, как утверждают друзья Отара Кушанашвили, проявились у журналиста еще неделю назад. Тогда он начал жаловаться на сильные боли в области живота и сердца. У него также наблюдались проблемы с кишечником.

В итоге ведущий решил обратиться в клинику за помощью, где его забрала карета скорой. На обследовании выяснилось, что ему необходима срочная операция, во время нее у Кушанашвили заподозрили наличие опухоли. Взяли биопсию, результаты будут известны в конце недели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Инстасамки начались проблемы со здоровьем из-за филлеров.

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