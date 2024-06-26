Алсу об «Алых парусах»: «Каждый должен увидеть хотя бы однажды»

Каждый должен постараться хотя бы один раз в жизни увидеть красоту праздника выпускников «Алые паруса». В этом певица Алсу, которая принимает в очередной раз участие в концертной программе, призналась корреспонденту 5-tv.ru.

«В позапрошлом году я была ведущей. Мне очень понравилось. Безумная энергетика. Эта огромная площадь молодежи, и не только молодежи. Это особенная атмосфера! Ну и красота самих «Алых парусов», — подчеркивает Алсу.

Свой выпускной заслуженная артистка РФ помнит сумбурно, потому что тогда уже была звездой и скорее выступала перед вступающими в новую жизнь ребятами.

Всем, кто в этом году оканчивает школу, Алсу желает самого главного — найти себя.

«Очень часто люди работают не по профессии. Очень важно найти свое дело и любить его. Нет ничего хуже, когда ты сидишь и не любишь свою работу, а вынужден ходить на нее каждый день», — подчеркивает знаменитость.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, уже известен состав артистов, которые выступят на Дворцовой площади 28 июня.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.