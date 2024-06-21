Больше не секрет! Кто станет хедлайнером праздника «Алые паруса»?

Также стали известны имена ведущих. Кто же это?

AMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. У концерта «Алые паруса-2024» на Дворцовой — самый молодежный состав. Хедлайнером вечера станет Мот. Ведущие праздника — уже полюбившиеся Митя Хрусталев и Ида Галич.

В концерт главного праздника выпускников войдет несколько блоков, каждый из которых будет раскрывать тему семьи. В «учебной» части на сцену выйдет AMIRCHIK со своими главными хитами. Вместе со зрителями он повторит школьные предметы, математические формулы, успешно сдаст выпускные экзамены и поступит в институт. В этом году свое 300-летие отмечают Санкт-Петербургский государственный университет — один из старейших вузов страны — и Петербургская академия наук — первое высшее научное учреждение Российской империи. Эта важная дата найдет отражение и в концертных номерах.

IOWA продолжит спортивный блок — исполнит несколько песен с различным сопровождением. Во время первой, например, на сцене будет спортивная тренировка на тренажерах, во время другой песни артистка будет делать танцевальную зарядку вместе подтанцовкой, во время третьего номера артисты балета устроят танцевальный батл, где рефери будет изображать сама IOWA

Одной из самых красочных частей станет блок «Театр». Яркие декорации, взлетающий на платформе классический оркестр Cagmo, исполнение современных треков в неожиданной оригинальной интерпретации и театральное представление с участием сказочных персонажей, которые знакомы всем с детства.

Выход каждого певца будет сопровождаться танцевальными номерами в исполнении балета «Тодес» и цирковых артистов. В этом году впервые на сцену выйдут не только взрослые, но и юные акробаты.

Для каждого блока уже подготовлены эксклюзивные костюмы: яркие детские пижамы, рабочие спецовки, воздушные платья и комбинезоны с растительными орнаментами, туристическое снаряжение и многое другое. Всего для концертной части в этом году сшито рекордное количество сценической одежды — порядка 200 единиц.

«Я бы хотела подчеркнуть еще раз, что концерт „Алых парусов“ отличается от других концертов тем, что мы всегда говорим про смыслы. Все номера имеют свои посылы. И костюмы должны сочетаться и с этими посылами сцен, где они задействованы, и с видеоконтентом на экранах. Поэтому изготовление костюма — это не просто нашли ткань, раскроили и сшили. Мы тщательно прорабатывали все элементы и детали одежды, придумывали и прорисовывали принты и только после этого ткань уходила в печать и пошив. Рэпер ST отправится осваивать новую профессию на металлургический завод, а Тося Чайкина вместе с выпускниками совершит виртуальной тур по необъятным просторам нашей Родины и космической Вселенной», — говорит генеральный продюсер концертной части «Алых парусов-2024» Лидия Бутузова.

Хедлайнер концерта Мот поставит яркую музыкальную точку своими самыми популярными песнями.

Весь вечер на сцене за хорошее настроение, юмор и шутки будут отвечать ведущие Митя Хрусталев и Ида Галич.

Концерт на Дворцовой начнется в 22:00 по московскому времени и продлится два часа 40 минут. В 00:40 в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника — белоснежного брига «Россия» под алыми парусами.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала