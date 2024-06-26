Захарова об отношениях Украины и НАТО: «Приглашали за стол, а оказались в меню»

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Захарова об Украине в НАТО: приглашали за стол, а оказались в меню

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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О том, что страны альянса не собираются приглашать Незалежную в свой блок, проговорился бывший премьер Великобритании.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уверена, что Дэвид Кэмерон знал, что и кому говорит. Со стороны бывшего премьера Великобритании это была хитрая комбинация, цель которой подкинуть тезис о том, что Украине в НАТО не быть.

Запад никогда не считался с Киевом и не расценивал его в качестве равного партнера. Все разговоры о приеме в альянс преследовали одну задачу — нанести России стратегическое поражение. Этого сделать не не удалось, поэтому Запад меняет риторику.

«Вы никогда не узнаете, хотя все будут улыбаться на Западе, говорить, что вы лучшие друзья и что все будет хорошо. Вы, как сказал Блинкен, за столом или в меню — вы узнаете об этом уже потом, когда будет поздно. Собственно говоря, с киевским режимом и, к сожалению, с Украиной это же самое и произошло — их приглашали за стол, а они оказались в меню. Поэтому, на мой взгляд, не надо считать, что меняется отношение Запада к киевскому режиму, к Украине. Они крайне циничные, они никогда не рассматривали Украину как равноценный себе или вообще равноценный субъект», — отметила Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам главы МИД Сергея Лаврова, Россия не прекратит специальную военную операцию (СВО) на Украине в случае начала переговоров по урегулированию конфликта.

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