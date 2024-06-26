«Нас обманывали»: Лавров о возможных переговорах на Украине

Лавров назвал возможные переговоры на Украине не поводом для прекращения СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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РФ прекращать военные действия во время обсуждений не собирается.
Российская Федерация не прекратит специальную военную операцию (СВО) на Украине в случае начала переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время рабочего визита в Минск.
«Мы уже такой опыт имели, и нас обманывали, как было в апреле 2022 года», — напомнил дипломат слушателям Академии управления при президенте Белоруссии.
Лавров подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам по Украине, но прекращать военные действия во время них она не собирается. Дипломат указал, что нужно еще логически оценивать «реалии на земле», когда после каждых предложений мирных переговоров они меняются, но не в пользу киевского режима.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров назвал предложение президента России Владимира Путина по миру на Украине — самой реалистичной основой.
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