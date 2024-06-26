В России создают вакцину от ботулизма

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Разрешение на клинические исследования нового препарата выдал Минздрав РФ после недавней вспышки заражения инфекцией.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В России проведут клинические исследования нового препарата от ботулизма. Разрешение сегодня выдано Минздравом.

Вакцина разработана в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи. Лекарство нейтрализует токсин ботулизма, тем самым снижает риск смертности.

По словам министра Михаила Мурашко, доклинические испытания показали эффективность и безопасность вакцины. Следующий этап — изучить действия препарата на организм и сроки его выведения у здоровых людей.

Планируется, что исследования завершатся в следующем году. Разрешение выдано на фоне массовой заболеваемости ботулизмом после употребления салатов с фасолью. В медучреждениях страны оказались больше 300 человек, одного из них — спасти не удалось.

Вспышка заражения ботулизмом в России

Вспышка ботулизма произошла в нескольких регионах России после употребления гражданами готовой еды из доставки. Первые случаи заболевания зарегистрировали в Москве, где люди подхватили инфекцию от продукции компании «Кухня на районе».

За медицинской помощью обратились более 120 жителей столицы. В Московской области были госпитализированы 20 человек.

Позднее инфекцию выявили в Нижнем Новгороде и Казани. Там госпитализировали 17 и 18 пациентов соответственно.

Часть пациентов находились в тяжелом состоянии, некоторых пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Было установлено, что люди отравились салатом с фасолью, которую приобрели в «Кухне на районе».

В настоящее время уже задержаны генеральный директор сервиса доставки Антон Лозин, руководитель отдела качества Елена Машкова и руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. Уголовное дело передано в Главное следственное управление для дальнейшего расследования.

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