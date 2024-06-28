5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 1 по 7 июля 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Крепкая неделя с сильным началом и превосходным завершением. На этой неделе начинается новый месяц по китайскому календарю, месяц золотой козы — в субботу. Если хотите запланировать что-то важное, используйте понедельник и воскресенье. Избегайте визитов к врачам в четверг и пятницу.

Больше гороскопов смотрите здесь

Понедельник, 1 июля 2024 года

5-tv.ru

День Огненного Тигра

Звезда Небесного счастья, а также Небесная Добродетель и Добродетель Месяца и целая плеяда других мощных поддерживающих звезд освещают этот день. Это прекрасный день для закладки фундамента, начала важных проектов, запуска крутых перемен.

Если этот день вы проведете активно, можно смело отсчитывать от 60 до 120 дней с этого момента — и вы получите приятные бонусы, в виде роста финансов, позитивных эффектов на здоровье, и другие приятности.

Он хорош для переговоров, перелетов, переездов, инвестиций, поиска медицинской помощи, начала строительства, начала важного обучения, обращения к благородным помощникам, поиска работы и отправки резюме.

Будьте внимательны — в такой день следует играть по правилам и вести себя честно. Документы — если вы будете куда-то их направлять — лучше перечитать и пересчитать из-за риска их потерять или недосчитаться.

Совет: радость и просветление придут от женщины и от женского начала инь. Свет и тепло распространятся по всему дому.

Вторник, 2 июля 2024 года

5-tv.ru

День Огненного Кролика

Такой день идет на понижение — уровень и качество звезд дает контраст к предыдущему дню. Звезда Красного Феникса и Крюка — дают негативный эффект на избыточно активные мероприятия запланированные на этот день. Сегодня хорошо приступать к обучению, собирать долги, подписывать контракты.

Можно подавать прошения о повышении по службе, правда действовать нужно постепенно и обдуманно. Тексты гласят: «из-за малой нетерпимости может возникнуть большая проблема». Также следует опасаться сплетен и скандалов.

Совет: воздерживайтесь от страстей и эмоциональных увлечений. Уменьшите степень личного участия в делах. Это откроет путь для вас. Следуйте своему плану.

Среда, 3 июля 2024 года

5-tv.ru

День Каменного Дракона

Содержит звезду убийцы на седьмой позиции, и поэтому его вряд ли можно применять для какой-либо серьезной активности.

Он поддержит переговоры, незначительные ремонтные мероприятия, подписания контрактов третьего уровня важности, рядовые инвестиционные действия.

Тем не менее дела начатые в этот день могут идти трудно, но закончатся благоприятно.

Совет: общайтесь и заводите связи! Ваши усилия принесут щедрые плоды. Сохраняйте сосредоточенность и не упускайте из виду свою цель.

Четверг, 4 июля 2024 года

5-tv.ru

День Земляной Змеи

Содержит звезду болезней, и поэтому плохо подходит для обращения к врачу — можно получить неточный диагноз, или другие неприятные результаты.

Структура дня «Земля мстит Темному воину» не сулит ничего хорошего и подчеркивает необходимость сдержанного, консервативного поведения.

Совет: выходите из тени и займитесь активной деятельностью. Мощная творческая энергия будоражит вещи и придает им движение. Держитесь за нее и не теряйте из виду свою цель.

Пятница, 5 июля 2024 года

5-tv.ru

День Стальной Лошади

Хорош для переговоров, путешествий, отдыха, начинать чего-то нового не стоит, поскольку это последний день лунного цикла, к тому же сам день находится под самонаказанием — есть риск вспышек конфликтов, разногласий и юридических неприятностей.

Здесь же оказывается звезда болезней, которая не дает получить качественную медицинскую консультацию и становится препятствием во всех делах связанных со здоровьем. Она также рискует ухудшить самочувствие если вы уже приболели.

Совет: постоянство, размеренность и стабильность. Настаивайте на своем образе жизни и на тех вещах, которыми вы занимаетесь. Имейте ясный план или направление.

Суббота, 6 июля 2024 года

5-tv.ru

День Стальной Козы

Первый день нового месяца золотой козы выпадает на день стальной козы — удивительное совпадение, которое становится типичным в этом году. Энергии меняются, и поэтому день не подходит для важных дел, крупных рывков.

Зато в новолуние, а также начало нового месяца прекрасно можно строить планы на месяц вперед — подумайте о том, к чему вы хотели бы прийти за этот месяц, каких целей хотели бы достигнуть. День новой луны желательно провести на позитиве, и постараться избегать споров и ссор с другими людьми.

Совет: уходите от конфликта. Не поддавайтесь гневу или страсти. Ищите покровителей. Не время начинать новые проекты.

Воскресенье, 7 июля 2024 года

5-tv.ru

День Водной Обезьяны

Прекрасный день, который собирает в себе самые лучшие звезды. Отлично подойдет для всех видов земляных работ — закладка фундамента, установка свай, начало капитального ремонта, строительные работы, ну и естественно работы в саду.

Кроме того, в такой день прекрасно садиться на диету и избавляться от ненужного груза, как эмоционального, так и от хлама. Используйте этот день для очищения.

Совет: развивайте в себе способности лидера. Слушайте наставников. Идите на риск и преодолевайте препятствия, служите. Люди это оценят.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие два знака зодиака постигнет черная полоса в финансах в 2024 году.