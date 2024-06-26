Глава МВД России Колокольцев прибыл в Нью-Йорк

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прилетел в Нью-Йорк для участия в IV саммите руководителей органов полиции государств-членов ООН. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Она также поделилась кадрами после посадки российского борта на американской земле.

Самолет с Колокольцевым успешно приземлился. Кроме саммита у главы МВД запланированы переговоры с заместителем Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа. Также у него состоится ряд личных встреч с главами делегаций правоохранительных органов других стран.

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