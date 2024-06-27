Детокс организма: есть ли эффект от разгрузочных дней

В погоне за идеальной фигурой и здоровым телом к таким практикам прибегают многие. Но есть ли в этом польза?

Разгрузочные дни не так уж и полезны, как многие думают. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Ольга Чухачева в беседе с изданием Газета.ру.

Эксперт подчеркнула, что у разгрузочных дней нет научных доказательств, которые подтвердили бы их эффективность для похудения или так называемой чистки организма.

Интервальное голодание также не несет в себе большого эффекта по сравнению с тем же сбалансированным питанием.

«Разгрузочные дни и голодания не приводят к расщеплению и выведению шлаков. Таких терминов в медицине вообще не существует», — рассказала врач.

Из организма «все ненужное» выводят почки, печень, кишечник и легкие. Чухачева отметила, если создавать дефицит калорий, то тогда увеличится риск возвращения веса после конца диеты. Дело в том, что после разгрузочных дней человек может сорваться и начать бесконтрольно есть.

Также интервальное голодание зачастую сопровождается слабостью, бессонницей, тошнотой и запорами. Кроме того, может развиться дефицит витаминов и нарушение менструального цикла.

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