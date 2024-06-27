Силы ПВО сбили за ночь четыре беспилотника ВСУ над Тверской областью

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 131 0

В каких еще регионах была отражена атака?

Силы ПВО сбили за ночь четыре беспилотника ВСУ над Тверской областью

Фото: Mohammed Talatene / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Тверской областью. Об этом сообщили в Минобороны страны.

В ведомстве отметили, что минувшей ночью была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку и в других регионах РФ. Так, еще два дрона были уничтожены над Московской и один над Белгородской областями.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что бойцы России уничтожили места подготовки к запуску дронов ВСУ.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
87.81
0.53 94.11
0.38
Деньги польются рекой: лунный календарь стрижек на июль 2024

Последние новости

13:46
Суд оштрафовал журналиста Зольникову* за участие в нежелательной организации
13:37
«Сразу после пробуждения»: Ирина Безрукова раскрыла секрет своей молодости
13:34
ВС РФ при помощи «Кинжала» ударили по аэродромной инфраструктуре Украины
13:23
Суд в Москве заочно арестовал экс-телеведущую Фариду Курбангалееву*
13:14
«Никогда не видел такого»: очевидец атаки на Севастополь о ранениях пострадавших
13:11
«Фантастическое событие»: Цыпкин хотел бы, чтобы в его юности тоже были «Алые паруса»

Сейчас читают

Кашель, слабость, боль: россиян атакуют парагрипп и РС-вирус
История визажиста из Казани о ботулизме — первые симптомы, лечение и при чем здесь ботокс
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Деньги польются рекой: лунный календарь стрижек на июль 2024

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака