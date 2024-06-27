Силы ПВО сбили за ночь четыре беспилотника ВСУ над Тверской областью

В каких еще регионах была отражена атака?
Фото: Mohammed Talatene / ТАСС
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Тверской областью. Об этом сообщили в Минобороны страны.
В ведомстве отметили, что минувшей ночью была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку и в других регионах РФ. Так, еще два дрона были уничтожены над Московской и один над Белгородской областями.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что бойцы России уничтожили места подготовки к запуску дронов ВСУ.
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