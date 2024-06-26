Российская армия продолжает выполнять задачи в зоне СВО.

Вооруженные силы России в ходе спецоперации поразили цех сборки и места подготовки к запуску беспилотников армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Поражены: цех сборки и места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 109 районах», — говорится в сообщении.

Для этих целей были задействованы оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России, отметили в ведомстве.

Вместе с тем российские бойцы уничтожили три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, транспортно-заряжающую машину, а также ликвидировали иностранных специалистов, обеспечивавших применение военной техники.

Кроме того, силы противовоздушной обороны за сутки сбили 76 украинских дронов и два реактивных снаряда HIMARS.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине признали скорый провал по всей ширине фронта. Российские войска продолжают наступление в зоне СВО.