В России могут ввести стипендию в размере МРОТ для студентов-родителей

Первые выплаты могут уже начаться в 2025 году.

Министерство науки и высшего образования России предложило ввести стипендию в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) для учащихся вузов, у которых есть дети дошкольного возраста. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ежемесячные выплаты собираются добавить в масштабный нацпроект «Семья», который стартует в России уже с 1 января следующего года. Так, матери и отцы дошкольников, обучающиеся в вузах, будут получать более 22 тысяч рублей в месяц, так как в 2025 году МРОТ будет рассчитываться из медианной зарплаты на рынке труда.

В Минобрнауки также напомнили, что в 452 российских университетах уже предоставляется материальная помощь женщинам, ставшими матерями во время обучения в вузе.

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