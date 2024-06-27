В России могут ввести стипендию в размере МРОТ для студентов-родителей

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 42 0

Минобрнауки: в РФ могут ввести стипендию в размере МРОТ для студентов-родителей

В России могут ввести стипендию в размере МРОТ для студентов-родителей

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Первые выплаты могут уже начаться в 2025 году.

Министерство науки и высшего образования России предложило ввести стипендию в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) для учащихся вузов, у которых есть дети дошкольного возраста. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ежемесячные выплаты собираются добавить в масштабный нацпроект «Семья», который стартует в России уже с 1 января следующего года. Так, матери и отцы дошкольников, обучающиеся в вузах, будут получать более 22 тысяч рублей в месяц, так как в 2025 году МРОТ будет рассчитываться из медианной зарплаты на рынке труда.

В Минобрнауки также напомнили, что в 452 российских университетах уже предоставляется материальная помощь женщинам, ставшими матерями во время обучения в вузе.

Ранее 5-tv.ru писал, как получить налоговый вычет за образование детей.

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