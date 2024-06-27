Пройти успешно: можно ли шутить на собеседовании

Юмор может разрядить напряженную атмосферу, но не во всех случаях.

Собеседование зачастую сопровождается напряжением, которое соискатель может разрядить парой шуток. Уместно ли демонстрировать юмор на встрече с потенциальным работодателем, в беседе с aif.ru рассказала стратегический HR-директор Алена Гейдт.

По ее словам, шутки на собеседовании лишними, возможно, и не будут, но относиться к ним все же стоит с осторожностью.

«Да, шутить можно, но юмор на собеседовании — это как специи в блюде: добавляет вкуса, но важно не переборщить. Собеседование — диетическое и режимное блюдо, где осторожность в добавлении „специй“ обязательна. Важно учитывать личности участников», — отметила специалист.

Гейдт подчеркивает, что шутить лучше всего на легкие и безопасные темы, внимательно учитывая при этом реакцию собеседника. Приветствуется самоирония и высказывания, сделанные из деликатных наблюдений. Юмор может также помочь разрядить напряженную атмосферу и настроить общение на нужный лад.

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