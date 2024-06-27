Пройти успешно: можно ли шутить на собеседовании

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 65 0

HR-специалист Гейдт: во время собеседования шутить нужно осторожно

Пройти успешно: можно ли шутить на собеседовании

Фото: www.globallookpress.com / © Christin Klose

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Юмор может разрядить напряженную атмосферу, но не во всех случаях.

Собеседование зачастую сопровождается напряжением, которое соискатель может разрядить парой шуток. Уместно ли демонстрировать юмор на встрече с потенциальным работодателем, в беседе с aif.ru рассказала стратегический HR-директор Алена Гейдт.

По ее словам, шутки на собеседовании лишними, возможно, и не будут, но относиться к ним все же стоит с осторожностью.

«Да, шутить можно, но юмор на собеседовании — это как специи в блюде: добавляет вкуса, но важно не переборщить. Собеседование — диетическое и режимное блюдо, где осторожность в добавлении „специй“ обязательна. Важно учитывать личности участников», — отметила специалист.

Гейдт подчеркивает, что шутить лучше всего на легкие и безопасные темы, внимательно учитывая при этом реакцию собеседника. Приветствуется самоирония и высказывания, сделанные из деликатных наблюдений. Юмор может также помочь разрядить напряженную атмосферу и настроить общение на нужный лад.

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