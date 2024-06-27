«Будет давить все окружение»: как избежать выгорания на работе

Как правильно отвлекаться от трудовых будней?

Выгорание на работе можно предотвратить — для этого человеку стоит сделать акцент на хобби, а также сократить число переработок. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи Гарри Мурадян.

«Советую еще найти хобби, зачастую хобби можно совмещать с основной работой», — привел совет карьерный консультант.

Мурадян призвал отвлекаться от трудовых будней, а также во время болезни не пристегивать себя к рабочим обязанностям — не нужно всеми правдами и неправдами выполнять всю работу. Чтобы своевременно потушить выгорание, нужно всегда вовремя уходить с работы, не перерабатывая слишком сильно.

В ином случае человек будет чувствовать себя не на своем месте, ощущая, как «окружение давит на него».

По мнению эксперта, обратная связь со стороны начальства одна из важных деталей, которая позволит снять состояние нарастающей усталости и эмоционального истощения у работника.

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