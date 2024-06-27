На высшем уровне: как прошли переговоры Путина с президентом Конго
Путин провел в Кремле переговоры с президентом Конго
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российский лидер во время встречи наградил коллегу орденом Почета.
В Кремле Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Конго. Дени Сассу-Нгессо находится в России с четырехдневным официальным визитом. Лидеры обсуждали дальнейшее развитие двусторонних отношений, а также вопросы региональной и международной повестки.
«Вы лично очень много сделали для развития российско-конгинских отношений, принимали участие и в двух саммитах Россия — Африка, прикладывали те необходимые усилия для развития нашего взаимодействия практически по всем направлениям. Имею в виду и политический уровень. И в последнее время заметно развиваются и торгово-экономические связи. Мы благодарны вам за совместную работу на международной арене. У нас в целом все получается, я очень рад вас видеть в России», — сказал российский лидер.
Владимир Путин во время встречи наградил президента республики Конго орденом Почета. Он вручается за вклад в развитие и укрепление отношений двух стран.
В этом году исполняется 60 лет как между государствами были установлены дипломатические отношения. Глава республики Конго частый гость в нашей стране. Он неоднократно посещал саммит Россия — Африка.
Читайте также
65%
0.79 92.42
1.43
Нашли ошибку?