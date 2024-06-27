На высшем уровне: как прошли переговоры Путина с президентом Конго

Российский лидер во время встречи наградил коллегу орденом Почета.

В Кремле Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Конго. Дени Сассу-Нгессо находится в России с четырехдневным официальным визитом. Лидеры обсуждали дальнейшее развитие двусторонних отношений, а также вопросы региональной и международной повестки.

«Вы лично очень много сделали для развития российско-конгинских отношений, принимали участие и в двух саммитах Россия — Африка, прикладывали те необходимые усилия для развития нашего взаимодействия практически по всем направлениям. Имею в виду и политический уровень. И в последнее время заметно развиваются и торгово-экономические связи. Мы благодарны вам за совместную работу на международной арене. У нас в целом все получается, я очень рад вас видеть в России», — сказал российский лидер.

Владимир Путин во время встречи наградил президента республики Конго орденом Почета. Он вручается за вклад в развитие и укрепление отношений двух стран.

В этом году исполняется 60 лет как между государствами были установлены дипломатические отношения. Глава республики Конго частый гость в нашей стране. Он неоднократно посещал саммит Россия — Африка.