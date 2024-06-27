В России могут запретить идеологию чайлдфри: «Чтобы защитить наши ценности»

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Евгения Романова
Евгения Романова 99 0

Замглавы Минюста РФ Вуколов заявил о разработке проектов, запрещающих чайлдфри

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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Подобных идеологий экстремистской направленности сегодня много, подчеркнули в Минюсте.

В России разрабатывают законопроекты, которые запретят идеологию чайлдфри. Об этом заявил замглавы Минюста России Всеволод Вуколов в ходе сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, <…> когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей», — сказал он.

Вуколов добавил, что подобных идеологий экстремистской направленности, как чайлдфри, существует сегодня много. По мнению замминистра, следует выстроить законодательную систему, которая сможет противостоять таким течениям в России и странах, разделяющих ценности российского государства.

«Эти законы <…> должны быть инструментами для того, чтобы защитить наши ценности», — подчеркнул Вуколов.

Стоит отметить, что чайлдфри или childfree (в переводе с английского — свободные от детей) — это люди, которые сознательно отказываются от заведения детей. Придерживаться такой идеологии могут как одинокие люди, так и пары, состоящие в отношениях или законном браке. Сам термин чайлдфри появился в США в эпоху хиппи и свободной любви (1960–1970 годы).

В Северной столице проходит Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ). Проводится он с 26 по 28 июня. Основной темой ПМЮФ является право как основа глобального равновесия. Участие в нем принимают ведущие правоведы, политики, а также представители деловых кругов и общественных организаций из России и других стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что размер госпошлины за расторжение брака может вырасти в восемь раз в 2025 году. Такие изменения были предложены в проекте поправок к масштабному налоговому законопроекту, который в первом чтении был принят Госдумой 20 июня.

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