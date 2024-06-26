Семейные ценности: госпошлина за расторжение брака вырастет в восемь раз

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 44 0

Размер госпошлины за расторжение брака может вырасти в восемь раз в 2025 году

Семейные ценности: госпошлина за расторжение брака вырастет в восемь раз

Фото: www.globallookpress.com / Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Об этом заявили в Министерстве финансов.

В Министерстве финансов Российской Федерации заговорили о том, чтобы повысить размер госпошлины за расторжение брака в восемь раз. Такие изменения были предложены в проекте поправок к масштабному налоговому законопроекту, который в первом чтении был принят Госдумой 20 июня.

Сегодня пошлина составляет всего 650 рублей, однако согласно новым поправкам, ее планируется поднять до пяти тысяч рублей, что почти в восемь раз больше.

Более того, это не единственная пошлина, размеры которой планируется увеличить — за официальную смену имени с выдачей соответствующего свидетельства отныне придется заплатить не 1600 рублей, а так же пять тысяч.

Предварительно, изменения могут вступить в силу уже первого января 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля.

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
87.81
0.53 94.11
0.38
Занимайтесь творчеством: астропрогноз для всех знаков зодиака на июль 202...

Последние новости

21:48
Буйный месяц: в июле Землю накроют мощные магнитные бури
21:32
Тайга и болота: медикам сложно добраться до места схода поезда в Коми
21:24
В России создают вакцину от ботулизма
21:08
С места схода поезда Воркута — Новороссийск в Коми эвакуировали 14 человек
20:57
«Не можете звать себя цивилизацией»: последние подробности об освобождении Ассанжа
20:40
Петербургская телебашня в ночь «Алых парусов» превратится в мачту корабля

Сейчас читают

«Весь цивилизованный мир» вдруг понял: в Евразии уже рождается другой мир — без них
Краткий чек-лист, чтобы устроить идеальный пикник с друзьями
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
«Это по сути обморок»: может ли тепловой стресс грозить отказом органов человека

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака