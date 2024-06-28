Неожиданное открытие: ребенок-неандерталец с синдромом Дауна дожил до шести лет

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 59 0

Science: Ребенок-неандерталец с синдромом Дауна дожил до шести лет

Неожиданное открытие: ребенок-неандерталец с синдромом Дауна дожил до шести лет

Фото: www.globallookpress.com / Hendrik Schmidt

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Ученые определили недуг по останкам девочки и поняли — даже 145 тысяч лет назад люди заботились о детях и проявляли альтруизм.

Первый случай рождения ребенка с синдромом Дауна у неандертальцев зафиксировали испанские ученые. Девочка, которую исследователи назвали Тиной, появилась на свет от 145 до 273 тысяч лет назад, но прожить смогла только шесть лет. Результаты работы экспертов и их выводы опубликованы на страницах журнала Science Advances.

Специалисты изучили останки Тины, в том числе кости черепа. Его особенности характерны для детей с упомянутым генетическим заболеванием. Окаменелости ребенка найдены в пещере Кова-Негра, Валенсия, раскопки там велись с 1929 по 2017 годы.

Останки девочки были найдены еще в 1989-м, но детально не анализировались. Она страдала врожденной патологией внутреннего уха — один из признаков синдрома Дауна. Скорее всего, Тина потеряла слух и мучилась сильными головокружениями. Ученые надеются, что их открытие поможет изучить распространенность недуга у древних людей.

Не менее интересно и то, что девочка дожила до шести лет под присмотром взрослых, а не была брошена на произвол судьбы из-за слабости. Едва ли мать в одиночку заботилась о ребенке с тяжелыми патологиями. А значит, помогали и другие члены группы, проявляя эмпатию и альтруизм. Без этой поддержки уже после грудного вскармливания Тину ждала бы верная смерть.

Ранее, писал 5-tv.ru, археологи обнаружили 400-летнюю могилу ребенка-вампира.

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