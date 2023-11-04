Археологи обнаружили 400-летнюю могилу ребенка-вампира

Останки маленького человека, прикованного за ногу к земле, нашли в польской деревне.

Польские археологи нашли останки ребенка пяти-семи лет, на ноге которого висел увесистый замок, чтобы покойный не смог выбраться из могилы. Захоронение указывает, что оно относится к XVI–XVII векам, и наличие опасений у поляков тех времен, что ребенок мог быть существом, похожим на вампира или иную нечисть, передает издание «Science XXI».

Уточняется, что археологи во время раскопок на безымянном массовом кладбище в селе Пень наткнулись на останки, вероятно, мальчика.

По словам руководителя раскопок Дариуша Полинского, сначала мальчика похоронили в вертикальном положении, лицом вниз, с треугольным железным замком под ногами. Так, археологи столкнулись со случаем «антивампирической практики», которая появилась в народных верованиях. По древним ритуалам, тела клали вниз лицом для того, чтобы они «вгрызались в землю» и не могли навредить живым людям. Также на месте захоронения были обнаружены обрядовые предметы, которые также предназначались для того, чтобы «вампир» не мог выбраться из могилы.

В XVI веке люди боялись демонов и вампиров, в них, по их мнению, превращались умершие, если они погибли не «доброй смертью». Похороненный ребенок мог также иметь физические деформации, которые заставляли людей опасаться смерти от чумы или самоубийства при жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что археологи доказали, что неандертальцы тушили черепах и жарили кедровые орехи.