Краснов раскритиковал работу по защите прав обманутых дольщиков

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Генпрокурор пообщался с местными жителями Хабаровска и выслушал их жалобы.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Жители Хабаровска пришли жаловаться к генпрокурору РФ. Игорь Краснов специально прилетел в краевую столицу, чтобы лично пообщаться с гражданами и представителями бизнес-сообщества.

В начале визита генпрокурор возложил венок к Вечному огню и почтил память дальневосточников, которые погибли в локальных конфликтах. После отправился на встречу. Одной из первых к Игорю Краснову обратилась мать участника СВО. Он был ранен, но положенные выплаты до сих пор не получил.

«Проблемы есть, я о них знаю. Много обращений у меня, в том числе с Хабаровского края, тех людей, кто лечится в госпиталях, тех, кто здесь находится уже. Мы эту работу системно организуем. Мы должны оказать помощь, надо из этого исходить», — сказал Краснов.

Вдобавок генеральный прокурор раскритиковал работу региональных чиновников по защите прав обманутых дольщиков и поручил подчиненным принять меры по защите пострадавших людей.

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