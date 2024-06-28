Как у Началовой и Гомес: Алисе Вокс диагностировали аутоиммунное заболевание

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 121 0

Алиса Вокс борется с системным аутоиммунным заболеванием

Как у Началовой и Гомес: Алисе Вокс диагностировали аутоиммунное заболевание

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Помогает ли кто-то знаменитости справиться с болезнью?

Системное аутоиммунное заболевание диагностировали у певицы Алисы Вокс. Об это она рассказала в одном из недавних интервью для YouTube.

По словам знаменитости, на лечение ей приходится тратить немалые суммы. Но Вокс признается — жизнь ей, разумеется, дороже.

«Препараты дорогостоящие — я все сама оплачиваю. Работаю, получаю деньги… Дорого стоит, правда, но жизнь дороже, вдруг я успею что-то хорошее сделать», — рассказала Алиса Вокс.

Говоря о поддержке со стороны коллег, она вспомнила и про Сергея Шнурова, с которым сотрудничала. Как рассказывает артистка, свою помощь он ей не предложил.

О своем заболевании Алиса Вокс узнала после очередного похода ко врачу. Вокс вспоминает, что в какой-то момент она увидела странные показатели анализов крови.

«Подобное заболевание у Селены Гомес, Тони Брэкстон. Только у Селены поражены почки, у Тони — сердце, а у меня кровеносная система. Но сделать с этим нельзя ничего», — призналась артистка.

Кроме того, подобное заболевание когда-то также поразило и российскую певицу Юлию Началову. Она скончалась весной 2019 года от осложнений инфекции и сердечной недостаточности.

Перед смертью певица долго болела. Дочь Вера осталась без матери в 12 лет. Сейчас она живет с бабушкой и дедушкой со стороны любимой мамы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие симптомы говорят о проблемах с иммунитетом.

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