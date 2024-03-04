Если дал сбой: какие симптомы говорят о проблемах с иммунитетом

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 32 0

Тахикардия и одышка являются симптомами аутоиммунного заболевания

Если дал сбой: какие симптомы говорят о проблемах с иммунитетом

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Иммунной системе необходимо уделать достаточное внимание. Но почему она иногда «ломается»?

Иногда иммунитет дает сбой — начинает не защищать организм от внешних угроз, а в буквальном смысле становится ей. Какие признаки говорят о проблемах с иммунной системой — рассказал изданию aif.ru научный руководитель Института ревматологии имени Насоновой академик РАН Евгений Насонов.

«Витамины не нужны»: проверенные способы не заболеть весной

По словам специалиста, распознать аутоиммунные заболевания крайне трудно, поскольку их симптомы — боли в мышцах и суставах, усталость, депрессия, тахикардия, одышка — характерны и для других заболеваний и состояний, в том числе и для поствирусной усталости.

Поэтому Насонов рекомендует провести генетические исследования. Ведь риск аутоиммунных заболеваний повышает именно генетическая предрасположенность.

Обследоваться стоит людям, чьи близкие родственники страдали аутоиммунными заболеваниями. В таком случае риск развития подобного недуга в несколько раз выше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет с организмом после недельного голодания.

-3° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
91.33
0.49 98.72
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:10
«Это параллельная Вселенная»: Влад Соколовский о женщинах и их намеках
7:56
Это было нечто! В Казани завершились «Игры будущего»
7:43
Если дал сбой: какие симптомы говорят о проблемах с иммунитетом
7:30
На позициях — спецназ «Ахмат»: что происходит в районе села Берестовое
7:16
Чем закончились популярные сериалы, которые вы так и не досмотрели?
7:03
Названы сроки первого пуска «Ангары» с космодрома Восточный

Сейчас читают

«На подходе»: Джиган и Самойлова заговорили о появлении пятого ребенка
Вернет в Средневековье: землян предупредили о надвигающейся геомагнитной угрозе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок