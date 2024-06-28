Блогера Варламова* оштрафовали за дискредитацию ВС РФ 

Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Илью Варламова* на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России. Информация сообщается на сайте суда.

Речь идет о видеоролике на его аккаунте на платформе YouTube, на нем распространялись публичные заявления, которые были направлены на дискредитацию ВС РФ. Сейчас видеозапись заблокирована, ее невозможно посмотреть в открытом доступе.

Ранее Варламов уже привлекался к административной ответственности за отсутствие маркировки о деятельности иноагента, Мосгорсуд оставил жалобу иноагента без удовлетворения, блогер обязан выплатить 30 тысяч рублей.

Прежде один из представителей либерального сообщества был также уличен в публичной дискредитации армии РФ в эфире YouTube-канала, а также в публичном оправдании и поддержке экстремистских действий на территории страны. Речь идет Леониде Волкове* — бывшим главе ФБК**, он хвалил преступников, которые пытаются организовать диверсии на территории нашей страны, а также назвал их «смелыми людьми».

* — внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

** — внесен Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России.