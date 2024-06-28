В Госдуме предложили сократить допустимый для абортов срок беременности

В России могут сократить срок беременности, при котором разрешено делать аборт. С такой инициативой к Минздраву обратился комитет Госдумы по охране здоровья, сообщает агентство РИА Новости.

В тексте обращения к ведомству говорится о том, что допустимый для искусственного прерывания беременности срок рекомендуется сократить с 12 до девяти недель.

Кроме того, комитет Госдумы предлагает законодательно продумать социальные показания к аборту. К таковым рекомендуется относить изнасилование, в результате которого у женщины наступила беременность.

В Госдуме также отметили, что приоритетной задачей государственной социальной политики России является охрана материнства и детства. В связи с этим правительству следует обратить внимание на принятие комплекса мер, направленных в том числе на повышение рождаемости, а также повышать доступность медико-социальной помощи для беременных независимо от места проживания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент России Владимир Путин высказался на тему запрета абортов. По его словам, государство заинтересовано в том, чтобы решить демографическую проблему, но не таким путем. Президент хотел бы, чтобы женщины самостоятельно принимали решение о сохранении ребенка.