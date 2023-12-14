«Права женщин должны соблюдаться»: Путин высказался на тему запрета абортов

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Рита Миронова
Рита Миронова 44 0

Путин напомнил, что запрета абортов в России нет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Liz Gregg; 5-tv.ru

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Президент убежден, что решение этой проблемы лежит в двух составляющих.

В России нет запрета на аборты. Об этом на «Итогах года» заявил Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

«Почему говорят о какой-то вакханалии? Запрета же нет», — сказал глава государства.

Он привел в пример антиалкогольную компанию, во время которой люди начали пить суррогаты, и были жертвы. В вопросе с запретом абортов могут возникнуть подпольные врачи, оказывающие подобные услуги.

Разумеется, государство заинтересовано в том, чтобы решить демографическую проблему, но не таким путем. Президент хотел бы, чтобы женщины самостоятельно принимали решение сохранить ребенка.

«Разумеется, мне известна и позиция церкви. Но, повторяю, права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться», — подчеркнул Путин.

Президент видит решение этой проблемы так: женщинам нужно чаще обращаться к традиционным ценностям, одной из которых является большая семья, и помнить, что ребенок — это дар Божий. А государству, в свою очередь, нужно позаботиться о благосостояния граждан: приводить в порядок женские консультации, родильные отделения региональных больниц и поддерживать семьи с детьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме обсуждают проблему проведения абортов в России.

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