На берегу Черного моря: как и с кем Наталья Штурм отметила день рождения

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 46 0

Певица Штурм отметила 58-летие в ресторане на побережье Черного моря

На берегу Черного моря: как и с кем Наталья Штурм отметила день рождения

Фото: Елизавета Клементьева / ТАСС

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Исполнительница хита «Школьный роман» наслаждается отдыхом в кругу близких.

Певица Наталья Штурм, которой 28 июня исполнилось 58 лет, отметила день рождения в ресторане на берегу Черного моря. Об этом знаменитость рассказала изданию «Страсти».

«Приехали обедать в ресторан морепродуктов всей семьей: я, дочка, Данечка, Даниэль и Николас», — поделилась певица.

По словам Штурм, она сейчас наслаждается отдыхом. В свой праздник певица позагорала на пляже, а затем отправилась с близкими отмечать событие в ресторане.

Исполнительница хита «Школьный роман» не уточнила, на каком именно курорте отдыхает, сказала лишь, что путешествует по разным странам и сейчас находится на черноморском побережье.

На днях Штурм похвасталась в личном блоге своим новым кавалером, который приехал к ней на курорт. Также певица активно делится с поклонниками пляжными снимками, на которых без стеснения демонстрирует фигуру в открытых купальниках.

Подписчики восхищаются смелостью и откровенностью певицы, хотя кто-то замечает, что в ее возрасте надо быть скромнее.

Ранее 5-tv.ru показал нового мужчину певицы Натальи Штурм.

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