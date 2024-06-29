На берегу Черного моря: как и с кем Наталья Штурм отметила день рождения

Исполнительница хита «Школьный роман» наслаждается отдыхом в кругу близких.

Певица Наталья Штурм, которой 28 июня исполнилось 58 лет, отметила день рождения в ресторане на берегу Черного моря. Об этом знаменитость рассказала изданию «Страсти».

«Приехали обедать в ресторан морепродуктов всей семьей: я, дочка, Данечка, Даниэль и Николас», — поделилась певица.

По словам Штурм, она сейчас наслаждается отдыхом. В свой праздник певица позагорала на пляже, а затем отправилась с близкими отмечать событие в ресторане.

Исполнительница хита «Школьный роман» не уточнила, на каком именно курорте отдыхает, сказала лишь, что путешествует по разным странам и сейчас находится на черноморском побережье.

На днях Штурм похвасталась в личном блоге своим новым кавалером, который приехал к ней на курорт. Также певица активно делится с поклонниками пляжными снимками, на которых без стеснения демонстрирует фигуру в открытых купальниках.

Подписчики восхищаются смелостью и откровенностью певицы, хотя кто-то замечает, что в ее возрасте надо быть скромнее.

Ранее 5-tv.ru показал нового мужчину певицы Натальи Штурм.