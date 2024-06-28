Минюст включил в реестр иноагентов экс-телеведущую Курбангалееву*

Минюст включил в реестр иноагентов журналистку одного из российских телеканалов Фариду Курбангалееву*. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Ранее Фариду Курбангалееву обвинили в оправдании терроризма и распространении фейков о действиях российской армии. Замоскворецкий суд заочно арестовал ее на два месяца. Срок исполнения меры пресечения будет исчисляться с момента ее задержания в России.

Известно, что сейчас журналистка проживает в Чехии и ведет блог.

Также сегодня Минюст включил в реестр иностранных агентов рок-музыканта Дмитрия Спирина*.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогера Варламова* оштрафовали за дискредитацию ВС РФ.

* — признан в РФ иноагентом.