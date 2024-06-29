Солнечный удар: основные симптомы и правила первой помощди

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 27 0

Невролог Кружалов: солнечный удар может привести к летальному исходу

Солнечный удар: основные симптомы и правила первой помощди

Фото: www.globallookpress.com / Sabine Brose/Sorge, via ww

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В каких случаях нужно немедленно обращаться к врачу?

Слабость, головная боль, учащенный пульс и тошнота — самые распространенные симптомы при легкой степени солнечного удара. Об этом сообщает врач-невролог Александр Кружалов изданию «Страсти».

По словам специалиста, солнечный удар является одним из разновидностей теплового удара. Чаще всего такой недуг возникает из-за интенсивного воздействия высоких температур, а также нарушения терморегуляции.

«Основными предрасполагающими факторами являются: высокая влажность окружающей среды, переутомление, стресс, нервное напряжение, высокая двигательная активность, нарушение питьевого режима (недостаток воды в жаркое время)», — отмечает Кружалов.

Кроме того, влияние могут оказывать сердечно-сосудистые, неврологические, эндокринные заболевания, ожирение, состояние алкогольного опьянения и курение.

По данным эксперта, больше всех данному состоянию подвержены люди пожилого возраста и дети.

Средняя тяжесть солнечного удара сопровождается такими симптомами, как сильная головная боль, спутанность сознания, тошнота, рвота, кровотечения из носа, высокий пульс и подъем температуры до 40 градусов. Тяжелая степень может вызвать нарушение сознания вплоть до комы и летального исхода.

При появлении симптомов данного недуга невролог советует переместиться в прохладное помещение с нормальной влажностью, а также принять горизонтальное положение и приподнять голову. Необходимо выпить большое количество прохладной воды с добавлением соли и сахара. Далее следует смочить лицо водой или принять ванну с охлажденной водой.

По словам специалиста, нужно обязательно обратиться за медицинской помощью вне зависимости от тяжести состояния.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли тепловой стресс грозить отказом органов человека.

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Солнечный удар: основные симптомы и правила первой помощди

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