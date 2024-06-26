«Это по сути обморок»: может ли тепловой стресс грозить отказом органов человека

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 4 743 0

Врач Авербах: в жару тепловой стресс вряд ли способен вызвать отказ органов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrew Parsons; Instagram* / lev_averbakh_cori; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Какие процессы происходят в мозге при тепловом ударе?

Американские ученые предупредили, что тепловой стресс, спровоцированный сильной жарой, может вызвать отказ органов у человека, а также спутанность сознания. В беседе с 5-tv.ru врач-терапевт Лев Авербах рассказал, возможно ли это.

«Это по сути обморок — все эти позиции. То есть ты это отключаешься, организм и как правило там человек падает. Это компенсаторная история, чтобы улучшить питание мозга», — пояснил Авербах.

Врач указал, что во время сильной жары мозг хуже «питается», падает давление. Что касается отказа органов, то в этом специалист сомневается, по его мнению, это что-то вроде временной истории.

«При всех состояниях, которые я перечислил — их очень много: и эпилепсия, и диабет, ну имеется в виду диабетической комы. И бокс, и обморок, и отравление может быть какого-то токсического действия. Все отключается и тепловой удар, в том числе, он же солнечный», — говорит врач.

После солнечного удара сознание не сразу восстанавливается. Авербах привел в пример замкнутое пространство квартиры, где нет вентилятора или кондиционера. Если там человек долго находится, то получить тепловой стресс тоже возможно.

«Ну надо как-то себя защищать от этого. Понимать, что может произойти и либо устраивать сквознячок, либо так влажное обтирание какое-то делать, пить. На открытом источнике защищать голову, естественно: шляпой, панамой как пишут обычно. И не находиться долго там, где очень жарко», — заключил специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, как правильно справлять с летней жарой — врач назвал сразу несколько простых правил.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
87.81
0.53 94.11
0.38
Занимайтесь творчеством: астропрогноз для всех знаков зодиака на июль 202...

Последние новости

21:48
Буйный месяц: в июле Землю накроют мощные магнитные бури
21:32
Тайга и болота: медикам сложно добраться до места схода поезда в Коми
21:24
В России создают вакцину от ботулизма
21:08
С места схода поезда Воркута — Новороссийск в Коми эвакуировали 14 человек
20:57
«Не можете звать себя цивилизацией»: последние подробности об освобождении Ассанжа
20:40
Петербургская телебашня в ночь «Алых парусов» превратится в мачту корабля

Сейчас читают

«Весь цивилизованный мир» вдруг понял: в Евразии уже рождается другой мир — без них
Краткий чек-лист, чтобы устроить идеальный пикник с друзьями
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
«Это по сути обморок»: может ли тепловой стресс грозить отказом органов человека

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака