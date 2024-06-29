Антироссийские санкции распространились на Белоруссию

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 55 0

Совет ЕС объявил о введении санкций против экономики Белоруссии

Антироссийские санкции распространились на Белоруссию

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Совет Евросоюза ввел новый пакет ограничений и запретов.

Совет Евросоюза объявил о введении нового пакета санкций, теперь под раздачу попала Белоруссия. Об этом сообщает Совет ЕС на сайте. Запреты и ограничения уже действуют против РФ.

«Совет сегодня принял ограничительные меры, направленные против белорусской экономики… Эти комплексные меры направлены на то, чтобы распространить ряд ограничительных мер, уже действующих против России», — указано в документе ведомства.

Санкции запрещают поставку из Белоруссии в Евросоюз алмазов, угля, золота, гелия, нефти и минеральных продуктов. Ожидается, что они также затронут транзит через страну ряда товаров и технологий.

В новый пакет ЕС вошли также ограничения на транспортировку грузов с помощью автомобилей, туда же включили прицепы и полуприцепы. Однако, речь идет исключительно о том транспорте, который зарегистрирован на территории Белоруссии.

24 июня Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России. Расширение коснулось четырех организаций и двух физических лиц. В Совете ЕС отметили, что ограничения затронули оператора железнодорожных перевозок «Трансконтейнер», его директора Михаила Концерева, а также ООО «Титул» и его владельца Дмитрия Белоглаза.

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