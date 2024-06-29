«Не закончил выступления»: Соседов раскрыл тайну Леонтьева

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 40 0

Сергей Соседов поддержал вернувшегося в Россию Валерия Леонтьева

«Не закончил выступления»: Соседов раскрыл тайну Леонтьева

Фото: © РИА Новости / Виталий Невар

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Музыкальный критик поддержал исполнителя после его возвращения в Россию.

Валерий Леонтьев выступает только на закрытых мероприятиях. Об этом критик Сергей Соседов рассказал изданию «Страсти».

Уехавший в 2020 году в Майами артист тайно вернулся в Москву. Несмотря на заявление о завершении карьеры в 2023 году, он дал концерт, чем вызвал ряд вопросов.

Критик Сергей Соседов объяснил, что певец действительно ушел из профессии, но не может отказать старым друзьям в просьбе, ведь петь он по-прежнему способен. Он отметил, что корпоратив ничем не отличается от дня рождения, если речь идет о товарищах.

«Леонтьев закончил карьеру, но не закончил выступления на частных мероприятиях. Карьера и выступления по заказу — разные вещи», — сказал Соседов.

Некоторые поклонники, узнав о возвращении певца ради заработка, высказались резко негативно. Они считают, что, если звезда покинул РФ, то лучше ему не возвращаться.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как живет певец Валерий Леонтьев в США.

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