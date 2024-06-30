Не стоит ждать стабильности: прогноз Таро на июль 2024 года

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 28 0

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет седьмой месяц года.

Фото, видео: 5-tv.ru

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на июль 2024 года.

Основная энергия июля 2024 года (Карта Таро — Пятерка Мечей)

5-tv.ru

В этом месяце не стоит ждать стабильности и гармонии в эмоциональном плане. Мы будем переходить из одного состояния в другое. Могут рушиться давние планы, дела будут идти не так, как вы задумали.

Однако можно подготовиться к этому заранее и заложить философское настроение. Даже негативные события приносят полезный опыт. Важно сохранять позитивный настрой и не впадать в эмоциональную ловушку, из которой будет сложно выбраться.

Прогноз финансов на июль 2024 года (Карта Таро — Иерофант)

5-tv.ru

Карта говорит о социальном подъеме, а также о возможном повышении уровня жизни или карьерном росте. Вы можете получить знания, которые помогут вам в реализации давних планов.

В июле можно вырасти в финансовом плане, соблюдая законы и структуру. Если двигаться с определенными ценностями, то есть вероятность неплохого взлета.

Личная жизнь в июле 2024 года (Карта Таро — Звезда)

5-tv.ru

Карта сулит появление иллюзорности в отношениях. Мы можем напридумывать что-то, чего на самом деле нет. Эти фантазии не приведут ни к чему хорошему.

Лучше снять с себя розовые очки и осознать, в реальном ли мире вы находитесь. В этом месяце будет возможность проявиться в отношениях.

Совет на июль 2024 года (Карта Таро — Шестерка Пентаклей)

5-tv.ru

Карта говорит о том, что в этом месяце каждый получит по своим заслугам. Нужно держать все в равновесии и соблюдать баланс. Важно сохранять эмоциональную стабильность, тогда все будет складываться благоприятно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал прогноз Таро на неделю с 1 по 7 июля.

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