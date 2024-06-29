Тотальная трансформация: прогноз Таро на неделю с 1 по 7 июля

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.
Фото, видео: 5-tv.ru
Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.
Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 1 по 7 июля.
Основная энергия недели (Карта Таро — Пятерка Пентаклей)
Пятерка Пентаклей говорит о состоянии нужды. Появятся размышления о жизни и причинно-следственных связях происходящего. Из-за состояния нужды может происходить диалог с самим собой.
Такие энергии могут привести не в очень хорошее положение, поэтому не следует поддаваться негативу. Есть вероятность появления проблем с финансами. Несмотря на это, нужно верить в то, что все будет хорошо.
Прогноз финансов недели (Карта Таро — Башня)
Башня сулит тотальную трансформацию в сфере финансов. На этой неделе не стоит бояться изменений. Кроме того, карта советует отказываться от убыточного бизнеса. Если какой-либо проект не приносит дохода, то нет смысла его спасать. Проще все разрушить и построить что-то новое.
Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Паж Мечей)
На этой неделе возможно проявление негатива в отношениях. Настало время высказать все свои накопившиеся претензии. Пажи Мечей говорят о наведении порядка в отношениях. Может вылезти наружу то, что давно замалчивалось.
Совет на неделю (Карта Таро — Маг)
Карта советует проявиться, не бояться ставить цели и идти к ним. В то же время не стоит раздувать свое эго, а стараться действовать максимально лояльно и осторожно.
Помимо этого, Маг может символизировать молодого мужчину, который чем-то вам поможет или даст мудрый совет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал гороскоп на июль 2024.
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