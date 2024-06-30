«Курдюк, набитый жиром»: как Дмитрий Шепелев называл тяжелобольную Фриске

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 398 0

Отец Фриске рассказал об издевательствах Шепелева над тяжелобольной певицей

«Курдюк, набитый жиром»: как Дмитрий Шепелев называл тяжелобольную Фриске

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Отец покойной артистки рассказал об издевательствах телеведущего над боровшейся с раком избранницей.

Отец умершей от рака певицы Жанны Фриске не может погасить в душе ненависть к ее бывшему избраннику Дмитрию Шепелеву, который теперь растит их общего сына Платона. Об этом сообщается в материале издания «Страсти». По словам Владимира Фриске, зять ужасно относился к артистке, когда болезнь уже поставила ее в беспомощное положение. Исполнительница скончалась в 2015 году после двух дет борьбы с опухолью мозга, ее родители до сих пор не пришли в себя.

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья в эфире федерального канала заявила, что смерть певицы сломала мать и отца. Мама держалась лучше, а папа так и не пережил трагедию. Он все еще корит себя за то, что позволил Шепелеву контролировать лечение. Владимир Фриске уверен, что телеведущий только использовал Жанну в своих целях, и без его «заботы» она прожила бы дольше.

«Какая может быть любовь, когда человек обзывает ее, говорит: „Ты никому не нужна, ты как курдюк, набитый жиром“. Какая может быть любовь, когда она больная? Жалко, не знал, что он ее толкнул на кровать со словами: „Кому ты будешь нужна?“ Какая может быть любовь?» — возмущался Владимир.

Из-за скандала с наследством Жанны Фриске и подобных обвинений Дмитрий Шепелев прекратил всякое общение с ее родственниками. Более того, он запрещает им приближаться к сыну, после смерти мамы мальчик не встречается с бабушкой, дедушкой и тетей. Прекратить конфликт ни одна из сторон не хочет, а семье артистки остается только ждать, когда Платон вырастет и, возможно, сам захочет возобновить общение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как близкая подруга покойной звезды Ольга Орлова пытается добиться встречи с Платоном, ее крестником.

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