Канье Уэст в России. Зачем рэпер прилетел в Москву?

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 1 443 0

Канье Уэст прилетел в Москву

Канье Уэст в России. Зачем рэпер прилетел в Москву?

Фото: www.globallookpress.com / Ian West

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Неужели артист вскоре даст большой концерт?

Американский рэпер Канье Уэст прилетел в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщила продюсер Яна Рудковская.

По ее словам, он «остановился в самом сердце столицы». По мнению Рудковской, вероятно, рэп-исполнитель даст большой концерт в «Лужниках».

При этом в пресс-центре «Лужников» заявили RT, что информация про планируемый концерт Канье Уэста — лишь фейк. Так зачем же на самом деле рэпер прибыл в Россию из Америки? В СМИ также ходит информация, что, возможно, Канье Уэст приехал на день рождения российского модельера Гоши Рубчинского, которому вчера исполнилось 40 лет.

Слухи о том, что Канье Уэст может приехать в Россию, стали распространяться еще несколько месяцев назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему бывшая жена Канье Уэста винит его в своем тотальном одиночестве и неудачах в личной жизни.

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