Ким Кардашьян винит Канье Уэста в расставании с Оделлом Бекхэмом-младшим

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 18 0

Знаменитость считает, что экс-супруг разрушил ее жизнь и уже не верит, что однажды снова обретет счастье.

Ким Кардашьян винит Канье Уэста в расставании с Оделлом Бекхэмом-младшим

Фото: www.globallookpress.com / CraSH

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Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассталась со спортсменом Оделлом Бекхэмом-младшим. В очередной неудаче на личном фронте, как сообщают инсайдеры, она винит бывшего мужа Канье Уэста. По слухам, бойфренд не захотел быть героем драмы, которая происходит в жизни Ким после развода. Изо дня в день пресса обсуждает странные отношения рэпера с новой женой Бьянкой Цензори — вычурные «голые» наряды, резкие заявления и общая демонстративность пары беспокоит публику. Кардашьян упоминается каждый раз просто потому что прожила со скандальным музыкантом семь лет и родила ему детей.

Ким и Оделл встречались полгода. Не выдержав давления общественного интереса и опасаясь стать еще одной мишенью для журналистов, спортсмен ретировался. Брошенная знаменитость уже не верит, что сможет обрести счастье, так как бывший превратил ее жизнь в цирк. Свою тоже, но страдает от этого Кардашьян — несправедливо. Она уверена, что поведение Канье отталкивает потенциальных кавалеров, а отделаться от него окончательно невозможно — четверо общих детей.

«Она, конечно, расстроена, потому что чувствует, что Канье превратил свою жизнь — и ее — в цирк… Это безумие — каждый день Бьянка выходит в новом эпатажном наряде, и все о них говорят… Оделл не хотел иметь дело с этой драмой и быть потенциальной мишенью одной из напыщенных речей Канье», — говорят инсайдеры издания The Sun.

Один из информаторов отметил, что Ким и Оделл были по-настоящему влюблены, но чувства разбились о скандалы. Теперь звезда реалити сомневается, что найдет мужчину, способного справиться с ее бывшим мужем.

После развода с Кардашьян в 2021-м Канье Уэст снова женился на дизайнере и архитекторе Бьянке Цензори. В настоящее время она возглавляет отдел архитектуры в Yeezy, компании супруга по производству одежды. Пара регулярно попадает в заголовки газет то из-за нарядов, которые Канье выбирает избраннице, то из-за непристойного поведения, то из-за очередной истерики рэпера.

Когда Ким Кардашьян встречалась с артистом Питом Дэвидсоном, разъяренный рэпер угрожал «надрать ему задницу» и обвинял в попытке разрушить его семью. Он также «похитил и обезглавил» Пита в анимационном видеоклипе на его песню Eazy. Актеру, имеющему пристрастие к наркотикам, пришлось обратиться за помощью из-за стресса. Дэвидсон также советовал сопернику пройти лечение. Уэст страдает биполярным расстройством, которое могло стать одной из причин развода с Ким.

Ранее 5-tv.ru выяснял, что не так с Бьянкой Цензори: бытует мнение, что она едва ли не рабыня рэпера, фанаты переживают за ее психическое здоровье.

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